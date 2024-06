'Remake' de 'Silent Hill 2' chega a tempo do Halloween

A última apresentação State of Play da PlayStation nos presenteou com um novo vislumbre do remake de Silent Hill 2, em desenvolvimento pela Bloober Team. O novo trailer revelou mais detalhes da jogabilidade, aguçando ainda mais a expectativa dos fãs.

Considerado um dos melhores títulos da franquia Silent Hill da Konami e um clássico absoluto do gênero survival horror, o jogo original foi lançado em 2001 para PlayStation 2. Agora, em 8 de outubro de 2024, os fãs poderão revisitar essa obra-prima em um remake totalmente repaginado para PlayStation 5 e PC.

A Bloober Team, conhecida por outros jogos de terror aclamados como Layers of Fear e The Medium, está à frente do projeto. A experiência do estúdio com o gênero gera grande expectativa entre os fãs, que acreditam em um remake fiel e ao mesmo tempo inovador, capaz de transportar a atmosfera perturbadora e a narrativa profunda de Silent Hill 2 para as plataformas atuais.

Leia Também: Meu computador precisa de IA? Entenda o que a tecnologia faz nos PCs