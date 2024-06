Inovação permitirá carregar celular em menos de um minuto

Um grupo de investigadores da Universidade do Colorado, em Boulder, parece ter descoberto uma nova técnica que permite carregar dispositivos eletrônicos de forma (quase) instantânea.

O estudo foi publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences e é indicado que um celular (por exemplo) demoraria apenas 60 segundos para ser recarregado a 100%. A solução parece estar no movimento dos íons, com o estudo descrevendo a técnica necessária para criar um movimento mais eficiente e, portanto, mais rápido.

É improvável que esta inovação venha estar entre nós nos próximos tempos, uma vez que é necessário mais pesquisa e investigação antes da tecnologia se materializar em produtos prontos para chegar ao mercado.

No entanto, seria extremamente útil ter a capacidade de recarregar o celular, relógio, computador portátil e (quem sabe) carros elétricos numa questão de segundos ou poucos minutos.

