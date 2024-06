Vídeo mostra sonda chinesa pousando no lado mais afastado da Lua

A agência espacial chinesa compartilhou um vídeo da sonda Chang’e-6 onde é possível ver o momento em que o equipamento consegue pousar na superfície da Lua, mais precisamente no lado mais afastado do satélite natural.

A sonda pousou na bacia do Polo Sul - Aitken no último domingo, dia 2, e a câmera, posicionada por baixo da Chang’e-6, oferece uma perspetiva privilegiada da superfície lunar e que pode ver no vídeo acima.

Vale notar, entretanto, que a Chang’e-6 já decolou da superfície da Lua e levou consigo amostras rochosas.

