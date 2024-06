ChatGPT sofre 'apagão' e fica 'fora do ar'

Se é um usuário assíduo do ChatGPT certamente reparou que a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) generativa teve problemas de funionamento.

A própria OpenAI já confirmou que a plataforma se encontra com problemas, informando no seu site oficial que a questão já foi identificada e que está trabalhando numa correção para que a ferramenta esteja novamente disponível.

O próprio site DownDetector tem servido para dar conta das queixas dos usuários, com a maioria dos problemas a estarem na utilização do site e também do aplicativo.

