Japão está mais perto de lançar ao Espaço o primeiro satélite de madeira

Um dos projetos espaciais mais inusitados acaba de receber uma previsão de lançamento. Trata-se do LignoSat, o primeiro satélite criado a partir de madeira que, de acordo com o Japan Times, será lançado em setembro deste ano.

Segundo a publicação, o LignoSat será lançado para a Estação Espacial Internacional no final do verão e será colocado em órbita a partir desta estrutura. O objetivo deste satélite experimental é avaliar a expansão, contração e degradação da madeira no Espaço, procurando assim perceber se satélites futuros podem ter esta composição e se é possível reduzir o impacto ambiental da reentrada destes equipamentos na atmosfera.

O LignoSat é um projeto desenvolvido em conjunto pela Universidade de Quioto, no Japão, e pela madeireira japonesa Sumitomo Forestry. Tem cerca de 10cm em cada um dos lados, pesa quase 1kg e foi criado com uma técnica que não exige o uso de parafusos e de cola.

