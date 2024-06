Morre em acidente de avião astronauta que tirou 1.ª foto da Terra

Anders, de 90 anos, tirou a primeira imagem a cores da Terra vista do espaço, considerada a responsável por desencadear o movimento ambientalista global por mostrar como o planeta parecia delicado e isolado.

O senador do Arizona e astronauta aposentado da agência espacial norte-americana NASA Mark Kelly escreveu na rede social X (antigo Twitter): "Bill Anders mudou para sempre a nossa perspetiva do nosso planeta e de nós próprios com a sua famosa fotografia do nascer da Terra na Apollo 8. Inspirou-me e a gerações de astronautas e exploradores. Os meus pensamentos estão com a família e amigos".

O filho Greg Anders confirmou a morte, ocorrida na sexta-feira de manhã, na costa oeste dos Estados Unidos.

De acordo com a Associação Federal de Aviação norte-americana, apenas o piloto estava a bordo do avião Beech A45. As autoridades norte-americanas estão investigando o acidente.

