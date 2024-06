Novidade no Apple Watch: Gestão de dados da pressão arterial vai melhorar

O sistema operacional watchOS 11 deverá incluir uma funcionalidade muito esperada pelos usuários de Apple Watch. A atualização vai permitir fazer uma gestão da pressão arterial mais exata. No futuro, aliás, poderá até deixar de ser necessário recorrer a monitores externos para medir a pressão arterial.

A novidade foi transmitida pelo jornalista da Bloomberg Mark Gurman, que disse: "O aplicativo Saúde vai receber algumas atualizações, incluindo a gestão aprimorada de dados de pressão arterial - em preparação para que os futuros Apple Watches tenham detecção de hipertensão".

A novidade vem com um detalhe, porém. É que, para funcionar, irá requerer de um sensor especial, que só deverá estar disponível no modelo Series 10 do 'smartwatch'.

"O plano de acrescentar um sensor de pressão arterial ao Apple Watch no próximo ano é uma tecnologia inovadora. O sistema foi projetado apenas para informar ao usuário se a sua pressão arterial está subindo, bem como para oferecer um diário para o usuário anotar o que estava acontecendo quando ocorreu a hipertensão", escreveu Gurman na Bloomberg.

Nas mesmas declarações, o jornalista especializado revelou que "para evitar possíveis erros de diagnóstico, a funcionalidade direcionará o usuário a conversar com o seu médico ou a verificar a sua pressão arterial com uma ferramenta tradicional, que pode fornecer medições sistólicas e diastólicas exatas".

No futuro, ainda assim, prevê-se que o sistema poderá fornecer números ainda mais exatos e até mesmo diagnosticar condições de saúde que possam estar relacionadas à eventual hipertensão.

Atualmente, o sistema operacional watchOS obriga o usuário a recorrer a um monitor de pressão arterial externo, ou então a uma visita ao médico, para armazenar e gerir os dados de saúde. Com a novidade referida, no entanto, o usuário poderá ter, diretamente no relógio, leituras da tensão arterial sem recurso a outros aparelhos.