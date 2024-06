Apple deixará de atualizar iPhone com chegada de novo modelo

Todos os anos, um dos momentos mais esperados pelos entusiastas da tecnologia é o lançamento de um novo iPhone. Porém, em simultâneo, com o passar dos anos, vários iPhones também vão sendo 'descartados' pela própria empresa.

Como era de esperar, a Apple atualizou a lista de iPhones obsoletos com um novo modelo de telefone - que não poderá mais reparar ou atualizar.

Mas afinal, qual é o modelo? Segundo a MeriStationi, do Diario AS, trata-se do iPhone 6 Plus, aparelho móvel lançado em setembro de 2014.

Foi o primeiro smartphone com grande tela Retina HD de 5,5 polegadas, LCD e resolução de 1920 por 1080 pixels. O telefone revolucionário veio com Touch ID e foi o primeiro da empresa a incluir estabilização ótica de imagem na sua câmara iSight de 8 megapixels, um acréscimo que permitiu capturar imagens mais nítidas e estáveis.

A lista de aparelhos obsoletos atualizada (e o que significa)

O iPhone 6 Plus é o mais recente celular da Apple a ser colocado na lista mundial de obsoletos. O que isso significa? Significa que tanto as lojas de venda da Apple quanto os provedores de serviços autorizados da Apple não oferecem mais reparações ou outros serviços de hardware para o aparelho.

Portanto, se o telefone parar de funcionar, os usuários não podem contar com a empresa ou outras associadas para consertá-lo.

Veja a lista de iPhones obsoletos atualizada:

iPhone

iPhone 3G (China continental) 8GB

iPhone 3G 8GB, 16GB

iPhone 3GS (China continental) 16 GB, 32 GB

iPhone 3GS (8 GB)

iPhone 3GS 16 GB, 32 GB

CDMA do iPhone 4

iPhone 4 CDMA (8GB)

iPhone 4 16 GB, 32 GB

iPhone 4 GSM (8 GB), preto

iPhone 4S

iPhone 4S (8 GB)

iPhone 5C

iPhone 6 Plus

Leia Também: IA da Apple chega só para iPhones mais caros