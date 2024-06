Nova mudança chegando: Musk confirma que X vai esconder 'likes'

Desde que chegou à liderança do X [antigo Twitter], Elon Musk tem feito vários alterações à rede social, desde funcionalidades com acesso pago a uma enorme reformulação da marca.

A rede social alterou-se desde que mudou de nome, afirma o Daily Mail, apontando que em breve terá mais uma alteração.

Musk acaba de confirmar que vai avançar com uma medida que visa omitir os likes em todas as publicações. O objetivo, defende, é que as pessoas possam colocar 'like' nos conteúdos que gostam sem sentirem receio da repercussão das suas opiniões.

Important to allow people to like posts without getting attacked for doing so! https://t.co/3O1bG7wIGe