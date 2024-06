Proteja seu iPhone: Descubra os 5 erros que podem te custar caro

Alguns hábitos de uso do iPhone podem prejudicar a vida útil do aparelho e até colocar sua segurança em risco, portanto, são altamente desaconselhados. O Notícias ao Minuto lista cinco exemplos:

Dormir perto do iPhone enquanto ele carrega

A Apple emitiu recentemente um comunicado destacando os riscos de dormir perto do iPhone enquanto ele está carregando. A empresa recomenda que os smartphones sejam carregados em locais com boa circulação de ar e em superfícies planas, como mesas. Deve-se evitar colocá-los em materiais macios, como cobertores, almofadas ou próximo ao corpo humano.

A razão para essa recomendação, segundo o site Techtudo, é que o processo de carregamento envolve a transferência de eletricidade da tomada para a bateria do iPhone, o que gera um aquecimento normal que pode se intensificar e se tornar perigoso em determinadas superfícies. Portanto, para evitar ferimentos, não durma com o iPhone carregando.

Usar carregadores e cabos não certificados

O uso de carregadores e cabos falsificados não é recomendado porque pode causar sobrecarga na bateria. A utilização de acessórios genéricos pode encurtar a vida útil dos smartphones, pois frequentemente fornecem a potência errada para o dispositivo.

Colocar no arroz para secar

De acordo com a Apple, o hábito de 'mergulhar' o iPhone em um recipiente com arroz após ele cair na água não funciona e pode até prejudicar ainda mais o aparelho. A empresa afirma que o procedimento pode fazer com que pequenas partículas de arroz danifiquem fatalmente o telefone.

A Apple também não recomenda o uso de secadores de cabelo para secar o aparelho. Caso o iPhone caia na água, o aconselhado é bater suavemente com ele na mão para eliminar o líquido. Em seguida, coloque o aparelho em um lugar seco por 30 minutos. Durante esse tempo, pode-se usar um ventilador direcionado para ajudar na secagem. Após esse período, tente carregar o iPhone. Se o alerta de líquido aparecer, deixe-o descansar por mais um dia até que volte a funcionar normalmente.

Expor o iPhone a temperaturas extremas

Temperaturas muito altas ou muito baixas podem causar vários defeitos no iPhone, pois seus componentes não foram feitos para suportar esses extremos. A Apple recomenda que o aparelho seja mantido entre -20ºC e 45ºC para armazenamento e entre 0ºC e 35ºC para uso.

O frio extremo pode desligar o telefone, enquanto o calor pode causar danos permanentes na bateria. Portanto, não é recomendado deixar o iPhone dentro de um carro ou em lugares com incidência direta da luz solar.

Não desligar o iPhone periodicamente

Deixar o iPhone ligado o tempo todo pode reduzir a vida útil do aparelho. Especialistas recomendam desligá-lo de tempos em tempos para que o dispositivo possa descansar e fechar todos os aplicativos, sistemas e atividades em segundo plano, o que melhora seu desempenho.

