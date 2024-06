Estressado? Saiba as 10 músicas mais ouvidas no Spotify para descontrair

A música tem um poder inegável de influenciar nossas emoções. Ela pode nos deixar mais animados, energizados, ou, por outro lado, mais relaxados e desestressados. Pensando nisso, especialistas do CasinoAlpha.com, com a ajuda da plataforma The Playlist Miner, analisaram as playlists do Spotify que mais usavam os termos "conforto" e "desestressar" nos títulos, revelando as 10 músicas mais populares para relaxar:

The Night We Met - Lord Huron: Essa música encabeça a lista, tendo sido incluída em 264 playlists, sendo 19 delas com o termo "conforto" no título.

Apocalypse -

Cigarettes After Sex: A banda Cigarettes After Sex marca presença com essa música, que ocupa o segundo lugar, figurando em 225 playlists. Destas, 22 usavam o termo "tranquilidade" no título.

Space Song - Beach House: A dupla Beach House conquista o terceiro lugar com "Space Song", que aparece em 208 playlists. Vale destacar que 22 dessas playlists contêm o termo "reconfortante" no título.

My Love Mine All Mine - Mitski: Em quarto lugar, "My Love Mine All Mine" de Mitski foi incluída em 197 playlists. A palavra mais associada à música é "conforto", presente em 19 playlists com o termo no título.

Heart To Heart - Mac Demarco: A quinta posição da lista é ocupada por "Heart To Heart" de Mac Demarco, que foi incluída em 180 playlists. Destas, 18 também contêm a palavra "conforto" no título.

Romantic Homicide - d4vd: A música "Romantic Homicide" de d4vd fica em sexto lugar e também apresenta uma relação com a palavra "conforto". Segundo o estudo, 18 das 167 playlists que incluíram a música tinham o termo no título.

Sparks - Coldplay: A banda Coldplay marca presença na sétima posição com "Sparks", que foi adicionada a 164 playlists. A palavra mais associada à música, assim como "Space Song", é "reconfortante", presente em 17 playlists.

K. - Cigarettes After Sex: A banda Cigarettes After Sex retorna à lista com "K.", que ocupa a oitava posição, figurando em 163 playlists. Destas, 17 tinham a palavra "serenidade" no título.

Sunsetz - Cigarettes After Sex: A banda Cigarettes After Sex conquista o nono lugar com "Sunsetz", que foi incluída em 159 playlists. A música foi associada à palavra "tranquilidade" em 19 playlists.

Je te laisserai des mots - Patrick Watson: A décima posição da lista é ocupada por "Je te laisserai des mots" de Patrick Watson, que foi adicionada a 147 playlists. A música foi associada tanto à "tranquilidade" quanto ao "conforto", presente em 15 playlists para cada termo.



