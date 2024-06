Olhou para o céu? ‘Lua de Morango’ brilhou muito; confira as imagens

Os aficcionados por observação do céu noturno por todo o mundo tiveram a oportunidade de contemplar a conhecida 'Lua de Morango'.

Esta lua cheia de junho, apesar do seu nome, não se pareceu com um morango, mas sim com um globo grande e brilhante e surgiu apenas um dia após o solstício de verão.

A NASA explicou que, uma vez que a lua cheia é oposta ao sol, esta lua de morango brilhou mais baixo no céu do que o habitual, que faz com que tenha um aspecto alaranjado.

Recorde-se que uma Super Lua acontece "sempre que o instante de Lua Cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita. Em termos temporais, isto significa que a diferença entre os instantes de Lua Cheia e do perigeu é menor do que 1 dia e 8 horas", segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). (*Perigeu é o nome dado para o ponto mais próximo que a Lua atinge em relação ao planeta Terra.)

O nome 'Lua de Morango' deve-se ao fato desta Lua cheia ser a última da primavera ou a primeira do verão, um período em que frutos silvestres (como os morangos) estão no ponto certo para serem colhidos. O nome tem então uma origem antiga e que tem sido passada ao longo de várias gerações.

Veja na fotogaleria acima as fotografias captadas deste fenômeno por todo o mundo.

