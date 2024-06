Satélite obriga astronautas a procurar abrigo na Estação Espacial

Os astronautas que estavam na Estação Espacial Internacional precisaram se deslocar para uma espaçonave devido ao risco de detritos espaciais.

A NASA divulgou um comunicado breve na plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter), explicando que a medida foi tomada como precaução devido a problemas com um satélite próximo à estação.

O satélite específico não foi identificado, porém, os nove astronautas a bordo estão seguros e as operações normais foram retomadas.

Shortly after 9 p.m. EDT, @NASA instructed crews aboard the space station to shelter in their respective spacecraft as a standard precautionary measure after it was informed of a satellite break-up at an altitude near the station’s earlier Wednesday. Mission Control continued to…