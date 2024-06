Ubisoft está a preparando ‘remakes’ de vários 'Assassin’s Creed'

O CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, revelou que a produtora francesa está trabalhando em vários remakes de antigos jogos da saga 'Assassin’s Creed'.

As declarações do executivo foram feitas em uma conversa publicada no site oficial da Ubisoft, porém, Guillemot não forneceu detalhes específicos sobre esses remakes.

"Os jogadores podem se animar com alguns remakes que nos permitirão revisitar alguns dos jogos que criamos no passado e modernizá-los", disse Guillemot. "Existem mundos em alguns dos nossos jogos mais antigos de 'Assassin's Creed' que ainda são extremamente ricos."

Guillemot também observou que, apesar do plano de lançar jogos da franquia 'Assassin’s Creed' de forma mais regular, a intenção não é ter "a mesma experiência todos os anos".





