Nothing planeja desvendar mais um celular de preço acessível

A Nothing está a preparar-se para desvendar oficialmente o primeiro dispositivo móvel da sua marca de dispositivos acessíveis CMF e, para ‘abrir o apetite’ dos interessados, decidiu revelar algumas informações sobre este modelo,

Graças a uma parceria com os youtubers JerryRigEverything e Technical Guruji na respetiva página de Instagram, a marca revelou que o CMF Phone 1 terá um processador Dimensity 7300 da MediaTek, 8GB de memória RAM e uma tela sAMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120Hz.

O CMF Phone 1 será desvendado oficialmente no dia 8 de julho, sendo no entanto provável que a Nothing continue a revelar mais informações nos próximos dias.

1/ We went with the brand-new MediaTek Dimensity 7300, which I strongly believe will enable us to deliver the best user experience in the market segment. pic.twitter.com/iy82Vy5olI