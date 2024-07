Analista revela cores da nova versão do Galaxy S24

Embora todos estejam focados nos novos dispositivos dobráveis que a Samsung revelará no evento Unpacked da próxima semana, a empresa sul-coreana também está trabalhando no Galaxy S24 FE, conhecido por ser a opção mais acessível da série Galaxy S24.

O lançamento do Galaxy S24 FE está previsto para o final do ano, mas o analista Ross Young já compartilhou em sua página na rede social X as cores em que o dispositivo estará disponível quando chegar ao mercado.

Segundo Young, o Galaxy S24 FE estará disponível nas cores preto, cinza, azul claro, verde claro e amarelo. A versão preta provavelmente será a mais abundante nas lojas.

S24FE colors:

- Black

- Gray

- Light Blue

- Light Green

- Yellow

Black is highest volume. — Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2024

