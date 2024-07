OpenAI foi alvo de ciberataque, mas não avisou autoridades

A empresa de Inteligência Artificial (IA) responsável pelo ChatGPT, a OpenAI, foi alvo de um ciberataque no final do ano passado.

A notícia publicada pelo site The New York Times, afirma até que o hacker responsável conseguiu roubar dados sobre os sistemas da empresa. Duas fontes próximas contaram à publicação que o hacker conseguiu infiltrar-se no fórum interno da empresa, ganhando assim acesso a informação sobre os sistemas da OpenAI.

Apesar da OpenAI ter informado os trabalhadores do ataque, a empresa optou por não notificar as autoridades norte-americanas uma vez que não foram comprometidos dados de clientes. A OpenAI acreditava ainda que o ciberataque foi causado por uma única pessoa e não um grupo organizado.

