Imagens revelam os novos fones sem fios da Samsung

Os últimos dias têm sido marcados por múltiplos vazamentos de informação no que diz respeito ao evento Unpacked da Samsung marcado para a próxima semana. O mais recente produto a ser merecedor desta ‘atenção’ são os fones sem fios Galaxy Buds 3 Pro.

As imagens que pode ver acima foram compartilhadas pela página Ice Universe na rede social X e mostram os fones sem fios e também a caixa/carregador em cinza escuro. Os fones contarão muito provavelmente com tecnologia de cancelamento de ruído, uma funcionalidade que já é comum entre as principais propostas das marcas de tecnologia nesta área.

Resta-nos agora aguardar pela próxima semana para termos novidades sobre o Galaxy Buds 3 Pro, assim como sobre os outros produtos que serão apresentados.

