Maior vazamento de senhas da história compromete bilhões de contas

Em janeiro deste ano, veio à tona o maior roubo de dados já registrado, envolvendo mais de 26 bilhões de registros de usuários e totalizando 12 terabytes de informações expostas.

Agora, segundo o Cybernews, um site especializado em cibersegurança, aproximadamente 10 bilhões de senhas podem ter sido comprometidas, o que coloca em risco as contas dos usuários que costumam utilizar as mesmas credenciais em diferentes plataformas.

As senhas foram compartilhadas em um arquivo no dia 4 de julho, coincidindo com o Dia da Independência nos Estados Unidos, por um grupo que anteriormente já havia exposto dados de funcionários da empresa de advogados Simmons & Simmons, do cassino online AskGamblers, e informações de candidatos ao Rowan College em Burlington County, Nova Jersey.

Especialistas em segurança cibernética alertam sobre os perigos de utilizar senhas curtas ou compostas por sequências simples de números e letras, pois são facilmente decifradas por hackers. Recomendam que as senhas tenham mais de 12 caracteres, combinando números, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. É crucial evitar o uso de dados pessoais, datas especiais, nomes de familiares ou de animais de estimação.

Outra recomendação crucial dos especialistas é criar uma senha única para cada conta online. Caso contrário, se as credenciais de uma conta forem comprometidas, todas as outras contas estarão em risco. Além disso, é vital nunca reutilizar senhas previamente utilizadas.





