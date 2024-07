Imagens da SpaceX mostram preparação para novo lançamento

A SpaceX compartilhou na rede social X algumas imagens que mostram o propulsor Super Heavy sendo transportado para a plataforma de lançamento em Boca Chica no Texas, EUA.

Este é o primeiro passo da preparação para o lançamento que se segue no calendário da SpaceX, com a próxima etapa consistindo no posicionamento da aeronave espacial Starship por cima do Super Heavy.

Estas preparações estão sendo feitas pensando no próximo voo de teste do Starship, o qual está previsto para meio de agosto.

Pode ver acima as imagens compartilhadas na página oficial da SpaceX.

