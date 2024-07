James Webb pode ter detectado exoplaneta com atmosfera e oceano

Um grupo de astrônomos utilizou o Telescópio Espacial James Webb para identificar um exoplaneta que, segundo as observações, parece ter as condições necessárias para abrigar uma atmosfera densa.

O exoplaneta, denominado LHS 1140 b, está localizado a 48 anos-luz da Terra e possui cerca do dobro do tamanho do nosso planeta. As observações foram realizadas no final do ano passado, em uma colaboração entre as agências espaciais dos EUA, Canadá e Europa.

Com base nessas observações, foi considerada a possível existência de uma atmosfera densa, o que sugeriria a presença de um oceano em estado líquido, apesar de o LHS 1140 b ser provavelmente um mundo gelado, semelhante à lua Europa de Júpiter.

"O LHS 1140 b é um dos melhores exoplanetas pequenos na zona habitável capazes de sustentar uma atmosfera espessa, e podemos ter encontrado evidências de ar nesse mundo", afirmou Ryan MacDonald, coautor do estudo da Universidade de Michigan. "Provavelmente precisaremos de anos de observações adicionais para garantir uma detecção concreta de uma atmosfera no LHS 1140 b, mas é promissor que o reconhecimento inicial esteja valendo a pena."





