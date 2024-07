Elon Musk nega ter doado esperma para dar início a colônia em Marte

O empresário multimilionário Elon Musk recorreu à respectiva página na rede social X (ex-Twitter) para desmentir alguns rumores que têm circulado sobre si. Entre eles, a ideia de que se havia voluntariado para doar o seu esperma - o qual seria usado para colonizar uma cidade em Marte.

"Para a informação de vocês, não ofereci o meu esperma", escreveu Musk, acompanhando a frase de um emoji rindo.

Musk também desmentiu a ideia de que alguém na SpaceX esteja trabalhando no desenvolvimento de uma cidade em Marte - notando que ainda há um passo essencial para dar antes de chegar a esta etapa.

"Ninguém na SpaceX foi ordenada a trabalhar numa cidade em Marte", esclareceu Musk. "Quando as pessoas me pedem, digo que temos de nos concentrar em chegar lá primeiro".

Best to hear it in the words I have used in many interviews over the years.



I have not fwiw "volunteered my sperm"



No one at SpaceX has been directed to work on a Mars city. When people have asked to do so, I’ve said we need to focus on getting there first.