Fã do CapCut? Temos más notícias para você…

Se é um utilizador do CapCut e não fica sem o app de edição para melhorar os seus vídeos, então é provável que fique insatisfeito por saber que deixará de contar com armazenamento gratuito na ‘cloud’.

Segundo o site TechCrunch, os usuários do CapCut deixarão de contar com armazenamento gratuito na ‘cloud’ a partir do dia 5 de agosto, o que significa que os usuários deixarão de contar com o espaço de 1GB que o app (detida pela ByteDance, do TikTok) oferecia a todos os usuários.

Desta forma, quem quiser continuar a guardar ativos digitais no CapCut terá de estar disposto a pagar por esse direito.

