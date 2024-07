Stephen Hawking: De gênio da ciência a ídolo da cultura pop - Stephen Hawking foi a prova viva de que é possível superar até os mais difíceis obstáculos. Apesar de sofrer com uma doença degenerativa, que restringiu os seus movimentos, o lendário cientista conquistou seu espaço como uma das mentes mais brilhantes e influentes da ciência. Curiosamente, o trabalho do físico teórico e cosmólogo foi também reconhecido na cultura pop. O gênio britânico viveu até os 76 anos, quando morreu em 14 de março de 2018 Em homenagem a Stephen Hawking, relembre fatos importantes da sua vida, curiosidades e famosas aparições na TV, na música e no cinema! Veja na galeria!

© Getty Images