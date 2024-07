Apple lança alfineta a Google com novo anúncio publicitário

A entrada em vigor da Lei dos Serviços Digitais nos territórios da União Europeia permitiu aos cidadãos europeus começarem a ter mais liberdade de escolha no iPhone, como em relação ao navegador que quiserem usar.

Anteriormente limitados ao Safari, os usuários do iPhone na UE têm agora a oportunidade de usar outras propostas, como é o caso do (mais popular) Chrome da Google. A Apple não parece, todavia, muito satisfeita com esta possibilidade e lançou até um novo anúncio publicitário onde enaltece a privacidade oferecida pelo seu Safari.

No vídeo acima é possível ver vários usuários do iPhone sendo seguidos por híbridos entre câmaras e aves, os quais explodem quando o Safari começa a ser utilizado.

“A tua navegação está sendo vigiada. O Safari ajuda a impedi-lo. Ao usar tecnologia de proteção de privacidade líder no setor, incluindo Prevenção de Rastreamento Inteligente - o Safari protege a sua privacidade”, promete a descrição do anúncio no YouTube.

Pode ver acima o vídeo compartilhado pela Apple.

Leia Também: Sonda solar da NASA atinge velocidade 500 vezes superior à do som