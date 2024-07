Sonda solar da NASA atinge velocidade 500 vezes superior à do som

A sonda enviada pela NASA para estudar o nosso Sol, de nome Parker Solar Probe, atingiu uma velocidade de 635.266km/h - o que equivale a mais de 500 vezes superior à velocidade do som.

Esta é a segunda vez que a Parker Solar Probe atinge esta velocidade, com o ‘pico’ tendo acontecido na 20.ª aproximação à estrela no centro do nosso Sistema Solar no dia 29 de junho - quando a sonda passou a apenas 7,2 milhões de quilômetros de distância da superfície do Sol.

No entanto, a equipe responsável pelo Parker Solar Probe está confiante que, mais perto do final do ano, a sonda atingirá os 692.017 km/h - um novo recorde de velocidade que também levará a sonda a passar a apenas 6,1 milhões de quilômetros de distância do Sol.

