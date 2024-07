Os terremotos estão agora mais frequentes? O que diz a Ciência - A expectativa de um terremoto é assustadora para muitos de nós, e a sensação que temos é que ocorreram muitos tremores nos últimos anos. Mas a frequência dos sismos está realmente aumentando? Ou será que estamos agora muito mais conscientes do que está acontecendo no mundo, graças à melhoria da tecnologia, aumento das comunicações e dos relatórios? E se os terremotos se tornaram mais frequentes, serão as alterações climáticas um fator que contribui para esses desastres naturais? Clique na galeria a seguir para ver essas respostas e muito mais.

