Entenda o que é a “tela azul da morte”, primeiro sinal do apagão

Na última sexta-feira, um "apagão" global causou transtornos em diversos setores, com computadores Windows exibindo a famosa "Tela azul da morte". Mas o que você sabe sobre esse temido aviso?

Para quem não está familiarizado, a Tela azul da morte, ou "Blue Screen of Death" (BSOD) em inglês, é uma notificação do sistema operacional Windows que indica um erro grave e irrecuperável. Ela surge quando o sistema encontra um problema que o impede de funcionar corretamente, evitando danos maiores ao computador.

Embora a associação com o Windows seja imediata, a história da Tela azul da morte remonta ao MS-DOS, antecessor do Windows. Na época, a tela era preta e branca, exibindo mensagens em caracteres ASCII. Foi só com o Windows 3.1 que a tela ganhou a cor azul, que se tornou sua marca registrada.

As causas da Tela azul da morte são diversas, podendo ser originadas por falhas de hardware, software, drivers desatualizados ou até mesmo incompatibilidades entre programas.

Apesar de ser um evento inevitável para alguns usuários, existem medidas que podem ser tomadas para reduzir a chance de sua aparição:

Manter o Windows e os drivers atualizados: Atualizações frequentes corrigem falhas e vulnerabilidades que podem levar à Tela azul da morte.

Instalar softwares de fontes confiáveis: Baixar softwares de sites oficiais dos desenvolvedores diminui o risco de instalar programas maliciosos ou corrompidos.

Utilizar um antivírus atualizado: Um antivírus em dia ajuda a proteger o computador contra malwares que podem causar instabilidades no sistema.

Monitorar a temperatura do computador: O superaquecimento pode levar a falhas de hardware e, consequentemente, à Tela Azul da Morte.





O recente "apagão" global foi causado por uma atualização defeituosa do antivírus Falcon, da empresa CrowdStrike. A falha gerou erros em diversos computadores Windows, resultando na exibição em massa da Tela azul da morte.

