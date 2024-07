Uma das próximas novidades do WhatsApp também vai chegar ao iPhone

Há algum tempo, sabemos que o WhatsApp está desenvolvendo uma funcionalidade semelhante ao AirDrop, que permitirá compartilhar arquivos sem a necessidade de uma conexão com a Internet.

Essa funcionalidade, chamada Nearby Share, estava sendo testada para Android, mas, de acordo com o site WABetaInfo, também será lançada para sistemas iOS. A Nearby Share foi detectada na versão beta mais recente do WhatsApp para iPhones, o que é um forte indício de que estará disponível nesses dispositivos da Apple.

Com o Nearby Share, os usuários do WhatsApp poderão compartilhar fotos, vídeos e documentos com pessoas próximas. No entanto, o funcionamento dessa ferramenta varia conforme o sistema operacional.

No Android, o WhatsApp deve detectar automaticamente outros dispositivos nas proximidades. Já no iOS, os usuários precisarão escanear um código QR para iniciar a transferência de arquivos.

Infelizmente, ainda não há informações sobre a previsão de lançamento da versão final do Nearby Share no WhatsApp.

