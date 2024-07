Uma das melhores funcionalidades do Android vai chegar ao Chrome

O Google anunciou o lançamento da nova funcionalidade Search with Google Lens no navegador Chrome, que permitirá aos usuários realizar pesquisas de forma mais rápida. Para utilizar o recurso, basta desenhar um círculo ao redor do assunto de interesse em qualquer página da web.

Embora a funcionalidade se chame Search with Google Lens no Chrome, ela estava anteriormente conhecida como Circle to Search. Atualmente, está disponível na versão beta do Chrome 128 para Windows e macOS.

“O Google Lens no Chrome facilita a pesquisa de qualquer conteúdo visível na tela. Você pode pesquisar em um vídeo que está assistindo, em um slide de uma transmissão ao vivo ou em uma imagem em uma página da web”, explica o Google nas notas sobre esta versão beta. “O Google Lens fornecerá as respostas instantaneamente, no mesmo separador, permitindo que você continue navegando com as novas informações encontradas.”

Após o término da fase de testes beta, é esperado que a funcionalidade esteja disponível para todos os usuários do navegador Google Chrome.

