Escola fundada por Elon Musk está aceitando candidaturas

A escola fundada por Elon Musk, no estado norte-americano do Texas, começou a aceitar candidaturas de alunos entre os 3 e os 9 anos de idade, anunciou a instituição na respetiva página no X.

Notar que a Ad Astra School, como é chamada, começou por ser fundada em 2014 em Los Angeles e foi criada para os filhos do próprio Musk e para alguns dos trabalhadores das empresas do magnata. Depois de temporariamente encerrada devido à pandemia de Covid-19, Musk decidiu realocar a escola para o estado do Texas.

No que diz respeito ao elemento diferenciador da Ad Astra School, o site da escola diz que o objetivo é “fomentar a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico na próxima geração de construtores e solucionadores de problemas” e que procura “incentivar as crianças a explorar, a experimentar e a descobrir soluções para problemas reais”.

Ad Astra is launching in Bastrop, Texas! Applications for the 2024-2025 school year are now open.https://t.co/jOCsILQjj2 — Ad Astra (@adastra) July 31, 2024

