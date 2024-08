Vídeo viral mostra como celular pode ser útil em tempestade

Se já dirigiu durante uma tempestade ou com neblina é provável que saiba quão difícil é ver o que tem à frente e, mesmo que decida desacelerar, a chuva não facilita a tarefa de quem vai atrás do volante.

No entanto, há um truque que pode ser útil e que o vai ajudar a ver com mais clareza o que vem a diante. Este truque foi revelado numa comunidade do Reddit e, como pode ver acima, mostra a pessoa no lugar ao lado do condutor usando a câmera do celular como os seus ‘olhos’.

Como explica o site Jalopnik, este truque é possível devido à forma como funcionam as câmeras dos celulares - que contam com filtros que captam luz vinda de apenas determinadas direções.

Ainda assim, esta pode ser vista como uma solução imperfeita uma vez que o mais seguro a fazer é desacelerar o veículo e não tirar os olhos do caminho. Ainda assim, o vídeo revela a utilidade das câmeras de celular mesmo em situações em que poderia pensar que não seriam uma mais-valia.

