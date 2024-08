Smartphones: vazam imagens do novo top de linha da Google

Nos últimos dias não temos tido falta de vazamentos de informação e rumores sobre a próxima geração de celulares da Google mas, graças à página @MysteryLupin no X, podemos ver mais imagens do Pixel 9 Pro.

À semelhança do que acontecerá com os restantes modelos da série Pixel 9, este top de linha será anunciado oficialmente no dia 13 de agosto pela Google. Entretanto, já sabemos que os interessados poderão contar com uma câmera de três sensores e também com um processador Tensor G4.

Pode ver na galeria acima estas novas imagens do Pixel 9 Pro, onde é possível ver o dispositivo em preto, bege, verde e também rosa.

Leia Também: Conselho discute regulamentação de IA e redes sociais nas eleições