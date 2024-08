Adeus, Chromecast! Google apresenta nova 'box' para televisões

Depois de anos de apostas no Chromecast, a Google anunciou um novo dispositivo criado especificamente para melhorar a experiência de televisão. Chama-se Google TV Streamer e conta com algumas melhorias do ponto de vista técnico.

O Google TV Streamer está equipado com um processador que é 22% mais rápido do que o Chromecast 4K de 2020, apontando também que no interior estão 4GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno.

Na parte traseira do Google TV Streamer é possível encontrar uma entrada USB-C, uma entrada Ethernet e também HDMI 2.1 - o que significa que os usuários deste dispositivo poderão ver conteúdo em 4K e a 60fps COM HDR10+, Dolby Vision e HLG.

Outra funcionalidade interessante está no controle remoto. Caso o tenha perdido, poderá pressionar o botão na traseira do Google TV Streamer e o controle começará a apitar, permitindo-lhe encontrar com facilidade.

O Google TV Streamer começará a ser vendido em setembro.

