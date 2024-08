Sem Starlink da SpaceX, China lança satélites da sua própria constelação

Conhecida sobretudo pelo trabalho feito na área dos foguetes reutilizáveis, a SpaceX também tem dado que falar pela constelação de satélites Starlink e que permitem distribuir Internet de alta velocidade nas regiões mais remotas.

A China parece ser fã da ideia, motivo pelo qual começou agora a lançar os seus próprios satélites e que, um dia, farão parte da chamada constelação Qianfan - que, de acordo com o Ars Technica, significa “Milhares de Velas”).

A publicação conta que os primeiros 18 satélites da Qianfan foram lançados num foguete Long Mach 6A nesta terça-feira (6), a partir da província de Shanxi no norte do país. Sabe-se que, num momento inicial, os planos do governo chinês é ter 1.296 destes satélites a uma altitude de 1.160km.

