WhatsApp em risco? TikTok pode se tornar o novo grande app de mensagens

O TikTok anunciou no início desta semana que os usuários do app poderão, pela primeira vez, criar e enviar mensagens para grupos de mensagens que poderão ter até 32 pessoas. Por motivos de segurança, estes grupos de conversa não estarão abertos para os usuários entre os 13 e os 15 anos.

“O TikTok inspira as pessoas a expressarem-se, oferecendo uma forma fácil de compartilhar conteúdo autêntico e com que os outros se consigam relacionar”, escreve a empresa num comunicado. “O Group Chat aproveita esse poder, permitindo que crie uma experiência de visualização compartilhada com amigos, familiares e comunidades. Assista, comente e reaja em conjunto e em tempo real, tornando cada interação mais dinâmica e conectada”.

Além destes grupos, o TikTok anunciou o lançamento de ‘stickers’ - uma funcionalidade mais associada ao WhatsApp e que ajudará a tornar as conversas no TikTok um pouco mais animadas.

“Os ‘stickers’ oferecem opções de conversa visual mais divertidas e criativas e que incentivam a comunidade a criar e enviar seus próprios ‘stickers’ personalizados para que todos os possam usar”, pode ler-se no comunicado.

