Auroras boreais iluminam os céus um pouco por todo o mundo; veja!

A maior atividade do Sol registrada nos últimos tempos tem causado fortes tempestades geomagnéticas, fenômenos que não só podem causar perturbações no uso de dispositivos eletrônicos como também proporcionar momentos de grande beleza por via de auroras boreais.

Estes fenômenos têm sido observados um pouco por todo o mundo nos últimos tempos e, com os aficionados pela astronomia atentos ao céu noturno devido à passagem das Perseidas, muitos têm aproveitado para captar imagens de grande beleza destas auroras boreais.

Pode ver acima algumas das fotografias que têm sido captadas nos últimos dias.

