Vai reenviar um áudio no WhatsApp? Saiba se o remetente é avisado

Se é utilizador do WhatsApp é provável que já tenha se colocado algumas questões sobre a forma como a app de mensagens funciona, questionando assim se os seus contatos recebem notificações de acordo com a sua atividade.

Uma das dúvidas mais frequentes está relacionada com as mensagens de voz - conhecidas como áudios. Mais especificamente, será que uma pessoa que lhe tenha enviado um áudio é notificada caso o tenha reencaminhado para outro contato?

É uma dúvida que já lhe pode ter ocorrido e que até o possa ter levado a não reencaminhar um áudio enviado por um amigo mas, felizmente, parece que isso não é um problema.

Um utilizador do Quora fez a mesma questão aos utilizadores e a dúvida é explicada de forma simples por uma das respostas.

“Não, o remetente não pode saber que a sua mensagem do WhatsApp está sendo reencaminhada”, escreveu um utilizador com o nome Mohini Sadh. “Mas o destinatário da mensagem pode saber. Isto é possível porque a mensagem reencaminhada é identificada como tal no topo da mensagem”.

Caso continue (ainda assim) com dúvidas e pretenda enviar um áudio para outro contato, o mesmo utilizador recomenda que recorra à app de arquivos do celular. Procure pela pasta do WhatsApp, vá até às mensagens de áudio e compartilhe o áudio manualmente.

