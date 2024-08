Dupla viraliza imitando vídeos feitos por IA

Nos últimos meses temos visto múltiplos vídeos criados por Inteligência Artificial (IA) que, por mais impressionantes que sejam, tornam claro que ainda há muito a fazer nesta área - culpa dos muitos vídeos verdadeiramente bizarros que são compartilhados pelos internautas.

No entanto, alguns internautas chineses decidiram brincar com estas criações de IA e têm compartilhado paródias deste tipo de vídeos na rede social chinesa Bili Bili com resultados hilários.

Vale a pena ver acima um dos primeiros vídeos que surgiram nesta série de paródias, com outros tantos que postaram depois.

another AI parody from those guys pic.twitter.com/H3aoi6vKQX — Gene Park (@GenePark) August 16, 2024

this one is very creative pic.twitter.com/1poyrMSRaU — Gene Park (@GenePark) August 16, 2024

Leia Também: "Censura": X suspende operações no Brasil após "ameaça" de juiz