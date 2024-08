Foguete explode em teste realizado no Reino Unido; veja o vídeo!

Um motor de foguete explodiu durante um teste de lançamento realizado no arquipélago de Shetland, no Reino Unido.

O lançamento foi da responsabilidade da Rocket Factory Augsburg (RFA), empresa alemã que já se pronunciou sobre a situação e informou que ninguém se feriu como resultado desta explosão.

Quanto aos responsáveis pelo porto espacial onde aconteceu esta explosão, a SaxaVord Spaceport, apontou que foram cumpridos todos os protocolos de segurança.

“Isto foi um teste e as campanhas de teste são concebidas para identificar problemas antes da próxima etapa”, pode se ler no comunicado oficial compartilhado pela BBC. “Trabalharemos com a RFA para compreender e aprender com as causas e apoiá-los à medida que avançam para a próxima fase da sua preparação”.

