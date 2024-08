Atletas vendem smartphones oferecidos nos Jogos Olímpicos

Atletas e participantes dos Jogos Olímpicos estão recorrendo a plataformas como o eBay ou Marktplaats para vender celulares oferecidos durante o evento de Paris. O Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition foi feito especialmente para quem participou nos Jogos.

A Samsung, patrocinadora oficial, ofereceu 17 mil unidades para serem distribuídos.

Os smartphones estiveram 'em destaque' nesta edição, já que muitos atletas foram vistos tirando fotografias no pódio - quando até aqui não eram autorizados levar celulares até lá.

De acordo com a publicação The Verge, não só a venda destes aparelhos oferecidos surpreende, como também o preço, já que os aparelhos estão sendo vendidos entre os R$ 7,5 mil até aos cerca de R$ 50 mil (nas plataformas que permitem leiloar).

