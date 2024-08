Eurodeputado francês ameaça encerrar rede social X na União Europeia

Um eurodeputado eleito na França, de nome Sandro Gozi, afirmou ao La Reppublica que a rede social X poderá vir a ser bloqueada nos territórios da União Europeia (UE) se Elon Musk não cumprir com a Lei dos Serviços Digitais.

“Se Elon Musk não se adequar às regras europeias sobre serviços digitais, a Comissão da UE pedirá aos operadores continentais que bloqueiem o X ou, no caso mais extremo, irá impor o desmantelamento total da plataforma no território”, afirmou Gozi.

Vale recordar que a Lei dos Serviços Digitais tem como intuito responsabilizar as plataformas digitais e redes sociais por conteúdos potencialmente prejudiciais para os internautas, como é o caso de discurso de ódio e desinformação.

Na última semana, Musk disparou ataques contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e anunciou o fechamento do escritório da rede sociais no Brasil. A situação foi vista como uma forma de não cumprir ordens da Justiça brasileira.

