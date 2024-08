WhatsApp pode ganhar novo atalho para mensagens não lidas; entenda

O site WABetaInfo, conhecido por revelar informações e novidades sobre futuras atualizações do WhatsApp, divulgou que o aplicativo de mensagens está prestes a lançar um novo atalho útil para quem não gosta de deixar mensagens por ler.

Esse atalho permitirá marcar todas as mensagens como lidas de uma só vez, eliminando a necessidade de fazer isso individualmente.

Atualmente, essa funcionalidade ainda não está disponível no WhatsApp. No entanto, o site encontrou essa novidade na versão mais recente do aplicativo para Android.

Leia Também: Meta anuncia fim da Meta Spark, plataforma de criação de filtros do Instagram