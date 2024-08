Como adiar a troca do seu celular: 6 dicas para preservar o dispositivo

Embora seja tentador comprar um celular novo, financeiramente falando, não é tão simples trocar de dispositivo com frequência. Por isso, é natural querer manter seu celular atual o maior tempo possível.

Com o uso diário, é normal que o equipamento sofra desgaste e, eventualmente, os problemas se acumulem a ponto de tornar necessária a compra de um novo. No entanto, há algumas medidas que você pode adotar para adiar essa troca inevitável. A seguir, veja algumas dicas fornecidas pela Associated Press para ajudar a prolongar a vida útil do seu celular por mais alguns anos:

Não deixe a bateria acabar completamente nem carregue até 100%: Mantenha a carga do seu celular entre 20% e 80% para preservar a saúde da bateria.

Evite temperaturas extremas: Expor seu dispositivo a altas ou baixas temperaturas pode danificar a bateria e outros componentes.

Ajuste as configurações para economizar bateria: Modifique as configurações do seu celular para reduzir o consumo de energia.

Use uma capa e um protetor de tela: Proteja seu dispositivo contra impactos e arranhões para evitar danos físicos.

Mantenha o dispositivo limpo: Limpe regularmente seu celular para remover sujeiras e poeira que podem afetar seu funcionamento.

Faça atualizações com frequência: Mantenha o sistema operacional e os aplicativos do seu celular atualizados para garantir o melhor desempenho e segurança.

Seguindo essas dicas, você pode ajudar a garantir que seu celular continue funcionando bem por mais tempo.

