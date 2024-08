Após suspensão do X no Brasil, Musk critica STF: "Tirano Voldemort"

Elon Musk reagiu criticamente às notícias sobre a suspensão oficial do X no Brasil. O país começou este sábado a bloquear a rede social, tornando-a praticamente inacessível tanto na web como através de aplicações móveis.

"O X é a fonte de notícias mais usada no Brasil", começou por dizer o magnata das tecnologias, assumindo a rede social como fonte informativa.

"É o que as pessoas querem. Agora, o tirano Voldemort está esmagando o direito das pessoas à liberdade de expressão", continuou, numa publicação na mesma rede social, que fez acompanhar com dados não verificados por fonte credível.

Musk referia-se ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi quem tomou a decisão da suspensão da rede.

