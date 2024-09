Bose vai sortear fones sem fios revestidos com diamantes

A Bose completa em 2024 o seu 60.º aniversário e, para celebrar, a empresa decidiu anunciar uma edição de luxo muito especial dos seus Ultra Open Earbuds.

Como pode ver nas imagens acima, os Bose Ultra Open Earbuds tiveram direito a uma versão que está revestida com diamantes - seja a caixa/carregador como os próprios fones sem fios.

Esta edição dos fones sem fios da Bose será oferecida por via de um sorteio e custam 9 mil dólares, o equivalente a cerca de 50 mil reais. Para entrar no sorteio deverá fazer qualquer compra da Diamond Collection no site da Bose entre os dias 26 de agosto e 16 de setembro.

Pode ver acima as imagens desta edição de luxo dos Bose Ultra Open Earbuds.

