Bluesky tem mais 2 milhões de utilizadores após bloqueio do X

A rede social Bluesky, uma das principais beneficiadas pelo bloqueio do X no Brasil, anunciou que ganhou 2 milhões de novos usuários na última semana.

"Dois milhões de novos usuários na última semana. Uma calorosa recepção para todos", afirmou a Bluesky em uma publicação, disponível também em português. Esse crescimento significativo eleva o total de usuários da plataforma para 8,4 milhões.

Vale lembrar que o X foi bloqueado no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, após Elon Musk não cumprir a legislação brasileira, que exige que empresas atuantes no país tenham um representante legal. O bloqueio ocorreu após Musk decidir encerrar os escritórios do X no Brasil, depois de ser solicitado que a plataforma moderasse a desinformação.

Leia Também: Elon Musk ameaça apreensão ao Brasil