iPhone 16 Pro terá uma novidade na gravação de vídeos

A série iPhone 16 será apresentada oficialmente no começo da próxima semana mas, antes da chegada do fim de semana, o site 9to5mac já teve acesso a novidades a respeito dos modelos.

Ainda de acordo com o site, os utilizadores do iPhone 16 Pro e do iPhone 16 Pro Max terão a capacidade de gravar vídeos com resolução 4K e a 120fps, uma clara melhoria em relação à atual geração que está limitada a 60fps com esta mesma resolução.

Outros rumores sobre estes modelos Pro afirmam que estará integrado um sensor ultra grande angular de 48MP.

