Celular sem bateria? Veja as opções que deve desativar

A bateria costuma ser apontada pela maioria dos usuários de smartphones como um dos principais objetos de insatisfação destes dispositivos. Mas alguma vez parou para pensar se o uso que dá ao seu celular é o adequado?

Há várias funcionalidades presentes no seu aparelho que são autênticos ‘comedores’ de bateria e, para o ajudar a chegar ao final do dia com um pouco mais de energia, deve considerar desativá-las.

Abaixo pode encontrar algumas das funcionalidades do celular que mais consomem bateria e que deve considerar desativar se quer conservar energia.

Localização sempre ativada

Luminosidade da tela no máximo

Várias apps em segundo plano

Bluetooth sempre ligado

Não atualizar o celular

Usar cabo danificado

Tela ativa durante demasiado tempo

Bateria desgastada

