A série iPhone 16 é uma das mais coloridas da Apple; veja as imagens

A Apple revelou oficialmente os seus novos smartphones. A série iPhone 16 encontra-se disponível em quatro modelos, os quais estão divididos em modelos ‘standard’ e também modelos Pro.

Além das funcionalidades distintas do iPhone 16 e iPhone 16 Plus quando comparadas com o iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, estes modelos também têm acesso a cores diferentes.

Enquanto o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus têm direito a cinco cores cada um, os interessados no iPhone 16 Pro e no iPhone 16 Pro Max têm acesso a apenas quatro tonalidades. Estes 'top de linha' têm acabamentos em titânio, algo que já aconteceu com a série iPhone 15 no ano passado.

Na galeria acima poderá ver todas as cores presentes na série iPhone 16.

Vale lembrar que a série iPhone 16 chega às lojas no dia 20 de setembro, com o período de pré-compra a ter início na próxima sexta-feira, dia 13.

